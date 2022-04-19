Россия заблокирована в небе, на земле, теперь еще и на воде

Отныне все европейские морские порты закрыты для рашистских судов. Россия уже заблокирована на небе, на земле, теперь еще и на воде. И только в случае сигнала SOS, каждая страна будет определять индивидуально, что делать с такими судами.

Курс – вслед за российским военным кораблем

Для рашистов морская торговля очень принципиальна. И закрытие портов для них – это значительные потери. Ибо в 2021 году 46% экспорта и 40% импорта приходилось именно на Европу.

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Но "морские" проблемы у рашистов начнутся не сегодня. Ибо цивилизованный мир еще в начале вооруженной агрессии понял, что нужно прекращать торговлю с Россией, и искать для этого формальные причины не стоит.

Катастрофа

И вот какие потери у России сегодня:

контейнерооборот российских портов в марте сократился на 22% по отношению к марту 2021 года до 385 тысяч TEU (контейнерных эквивалентов);

перевалка в терминалах Санкт-Петербурга сократилась на 45%;

в Новороссийске сократилась – на 24%, в Калининграде – на 36%.

Терминалы Владивостока, ориентированные на торговлю с Азией, не смогли компенсировать всеобщее падение. И там контейнерооборот вырос всего на 3%.

И дальше – больше. Если Путлер с военных кораблей пускает ракеты, Европа показывает красный свет их торговым судам. А ведь зарабатывать деньги и одновременно вести войну не получится!