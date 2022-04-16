Министерство иностранных дел Чехии сразу заявило, что не будет реагировать на российское заявление, сообщает глава МИД Ян Липавский.
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Липавский добавил, что заявление России – это чепуха и нет никаких причин запретить реэкспорт оружия.
Как отреагировало Министерство обороны Чехии
По словам министра обороны Яны Черноховой, заявление страны-агрессора – еще одна попытка манипулировать странами Запада.
Россия пытается отразить желание помочь Украине. Для этого страна прибегает к угрозам, шантажу и дезинформации,
– добавила она.
Это не первые неоднозначные заявления политиков государства-агрессора. Так, на этой неделе Россия официально предупредила США и другие западные страны, что поставки оружия в Украину разжигают конфликт и могут иметь "непредсказуемые последствия".
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