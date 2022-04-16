Міністерство закордонних справ Чехії відразу заявило, що не реагуватиме на російську заяву, повідомляє очільник МЗС Ян Ліпавський.

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Ліпавський додав, що заява Росії – це нісенітниця й немає жодної причини заборонити реекспорт зброї.

Як відреагувало Міністерство оборони Чехії

За словами міністерки оборони Яни Чернохової, заява країни-агресорки є ще однією спробою маніпулювати країнами Заходу.

Росія намагається відбити бажання допомогти Україні. Для цього країна вдається до загроз, шантажу та дезінформації,

– додала вона.

Це не перші неоднозначні заяви політиків держави-агресорки. Так, цього тижня Росія офіційно попередила США та інші західні країни, що їхні постачання зброї в Україну розпалюють конфлікт і можуть мати "непередбачувані наслідки".

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