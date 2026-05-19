Россия говорит, что Украина "будет атаковать с территории Латвии": жесткая реакция МИД

Страна-агрессор не упускает возможности дискредитировать Украину в глазах международного сообщества. На этот раз Москва выдала ряд заявлений о том, что Киев якобы готовит атаки беспилотниками против России с территории Латвии. Эти высказывания официально опровергли в украинском МИДе.

Соответствующее заявление представитель ведомства Георгий Тихий сделал на своей странице в X.

Актуально Эстония впервые сама сбила дрон, который залетел в ее воздушное пространство

Как на российские обвинения отреагировали в МИД Украины?

В сообщении отмечается, что очередные обвинения со стороны Москвы о якобы подготовке Украиной атак против России с территории Латвии не соответствуют действительности.

Украина не использует территорию или воздушное пространство Латвии в своих операциях против России и не имеет таких намерений,

– подчеркнул Тихий.

Он также добавил, что подобные заявления являются частью более широкой российской пропагандистской кампании, целью которой является влияние на общественное мнение и дестабилизация ситуации в Латвии и регионе Балтии в целом.

Важно! Министр иностранных дел Латвии Байба Браже тоже опровергла эти обвинения, заявив, что речь идет об очередной дезинформационной кампании России. Она подчеркнула, что Латвия не позволяет использовать свое воздушное пространство для атак на Россию. По ее словам, латвийская сторона уже не раз объясняла эту позицию представителям Кремля.

Что говорят в ЦПД?

Российские обвинения в адрес Латвии сопровождаются открытыми намеками на возможные удары по "центрам принятия решений" в стране.

Такие заявления, отмечают в Центре противодействия дезинформации, можно расценивать как попытку усилить напряжение и создать почву для потенциальных гибридных действий или провокаций России в отношении государств Балтии.

Подобные заявления России являются формой откровенного шантажа и давления на партнеров Украины. Они являются частью масштабной дезинформационной кампании, направленной на запугивание европейского общества,

– подчеркнули в ЦПД.

Там также добавили, что цель подобных высказываний заключается во влиянии на военную и политическую поддержку Украины. Говорится также о попытках посеять недоверие между союзниками, а также попытки оправдать собственную агрессию.

Как Россия угрожает Латвии?

Москва утверждает, что Латвия, мол, предоставила "воздушный коридор" для БПЛА и разместила на своей территории украинских операторов. Россияне даже назвали аж пять латвийских военных баз – "Адажи", "Селия", "Лиелварди", "Даугавпилс" и "Экабпилс", из которых якобы "готовятся удары".

Разведка страны-агрессора на фоне этого пригрозила Латвии ударами по центрам принятия решений, намекая, что даже членство в НАТО не гарантирует стране безопасности.

Ранее политолог Тарас Загородний в комментарии 24 Канала отметил, что Россия уже не впервые проверяет реакцию НАТО на возможную агрессию против одной из стран Балтии. По его словам, для таких действий оккупантам даже не обязательно применять тяжелое вооружение – достаточно "шахедов". Это называют "тактикой салями".