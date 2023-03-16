Российские СМИ сообщили, что в Курской области объявили план "перехвата". Сотрудники полиции ищут пикап с украинскими номерами, в котором сидят вооруженные мужчины. Об этом пишет 24 Канал.
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Что происходит
16 марта в местные отделения полиции Курской области поступило сообщение, что из Брянской области в направлении Курска якобы двигается пикап на украинских номерах с вооруженными мужчинами внутри.
Согласно ориентировке, поступившей в местные отделы полиции, в машине могут находиться пятеро вооруженных мужчин. По предварительным данным, машина ехала со стороны Брянской области и в последний раз ее видели в Орловской области в районе поселка Домаха,
– говорится в сообщении.
Вероятно, это может быть очередная провокация России, ведь Кремль любит придумывать сказки о "злом украинском ДРГ". Главное – напугать как можно больше россиян, чтобы они быстрее несли свои ноги в военкомат.
Сообщается, что разыскивается черный или серебристый (то есть они еще не определились) джип-пикап с украинскими государственными номерами. А в центре Курска полиция уже заявила, что якобы видела в потоке машин черный автомобиль на украинских номерах.
Однако представьте – украинская ДРГ на украинских номерах. Наверное, по логике россиян так и должно быть. Ведь лучше прятаться на виду!
Впоследствии пропагандистские телеграм-каналы заявили, что среди разыскиваемых в Курской области как минимум двое мужчин и одна женщина. Мол, у полицейских есть информация, что "диверсанты могут планировать совершить тяжкие преступления на территории Белгородской области".
Россиянам постоянно мерещатся украинские ДРГ
- 16 марта жители Орловской области России заявили о якобы появлении группы вооруженных лиц на территории региона. Как сказал губернатор Орловской области Андрей Кличков, пока обнаружить этих людей не удалось. Информацию начали распространять российские телеграм-каналы.
- А 2 марта российские СМИ начали разгонять информацию о том, что на территорию Брянской области России якобы проникла "украинская ДРГ" и даже "захватила заложников". Конечно, это оказалось фейком.
- Но на этом пропагандистская машина не остановилась. Россияне заявили, что "украинская ДРГ" взяла под свой контроль сразу два пограничных с Украиной села — Любечаны и Сушаны. Более того, "украинские нацисты" якобы обстреляли школьный автобус, погиб то ли мальчик, то ли девочка, а впоследствии ребенок "воскрес". При этом автобус в итоге оказался старым легковым автомобилем, в котором побили окна для фотосессии недожурналистов.