Российские СМИ сообщили, что в Курской области объявили план "перехвата". Сотрудники полиции ищут пикап с украинскими номерами, в котором сидят вооруженные мужчины. Об этом пишет 24 Канал.

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Что происходит

16 марта в местные отделения полиции Курской области поступило сообщение, что из Брянской области в направлении Курска якобы двигается пикап на украинских номерах с вооруженными мужчинами внутри.

Согласно ориентировке, поступившей в местные отделы полиции, в машине могут находиться пятеро вооруженных мужчин. По предварительным данным, машина ехала со стороны Брянской области и в последний раз ее видели в Орловской области в районе поселка Домаха,

– говорится в сообщении.

Вероятно, это может быть очередная провокация России, ведь Кремль любит придумывать сказки о "злом украинском ДРГ". Главное – напугать как можно больше россиян, чтобы они быстрее несли свои ноги в военкомат.

Сообщается, что разыскивается черный или серебристый (то есть они еще не определились) джип-пикап с украинскими государственными номерами. А в центре Курска полиция уже заявила, что якобы видела в потоке машин черный автомобиль на украинских номерах.

Однако представьте – украинская ДРГ на украинских номерах. Наверное, по логике россиян так и должно быть. Ведь лучше прятаться на виду!

Впоследствии пропагандистские телеграм-каналы заявили, что среди разыскиваемых в Курской области как минимум двое мужчин и одна женщина. Мол, у полицейских есть информация, что "диверсанты могут планировать совершить тяжкие преступления на территории Белгородской области".

Россиянам постоянно мерещатся украинские ДРГ