Російські ЗМІ повідомили, що у Курській області оголосили план "перехоплення". Співробітники поліції шукають пікап з українськими номерами, в якому буцімто сидять озброєні чоловіки. Про це пише 24 Канал.

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Що відбувається

16 березня до місцевих відділів поліції Курської області надійшло повідомлення, що з Брянської області у напрямку Курська нібито рухається пікап на українських номерах з озброєними чоловіками всередині.

Згідно з орієнтуванням, що надійшло до місцевих відділів поліції, в машині можуть перебувати п'ятеро озброєних чоловіків. За попередніми даними, машина їхала з боку Брянської області і востаннє її бачили в Орловській області в районі селища Домаха,

– мовиться у повідомленні.

Ймовірно, що це може бути чергова провокація Росії, адже Кремль полюбляє вигадувати казки про "зле українське ДРГ". Головне – налякати якомога більше росіян, щоб вони швидше несли свої ноги до військкомату.

Повідомляється, що розшукується "чорний або сріблястий" (тобто вони ще не визначились) джип-пікап з українськими державними номерами. А у центрі Курська поліція вже заявила, що нібито бачила в потоці машин чорне авто на українських номерах.

Проте лише уявіть – українська ДРГ на українських номерах. Напевно, за логікою росіян так і має бути. Адже найкраще ховатися на виду!

Згодом пропагандистські телеграм-канали заявили, що серед тих, кого шукають в Курській області, як мінімум два чоловіки й одна жінка. Мовляв, у поліцейських є інформація, що "диверсанти можуть планувати скоїти тяжкі злочини на території Білгородської області".

Росіянам постійно ввижаються українські ДРГ