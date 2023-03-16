Російські ЗМІ повідомили, що у Курській області оголосили план "перехоплення". Співробітники поліції шукають пікап з українськими номерами, в якому буцімто сидять озброєні чоловіки. Про це пише 24 Канал.
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Що відбувається
16 березня до місцевих відділів поліції Курської області надійшло повідомлення, що з Брянської області у напрямку Курська нібито рухається пікап на українських номерах з озброєними чоловіками всередині.
Згідно з орієнтуванням, що надійшло до місцевих відділів поліції, в машині можуть перебувати п'ятеро озброєних чоловіків. За попередніми даними, машина їхала з боку Брянської області і востаннє її бачили в Орловській області в районі селища Домаха,
– мовиться у повідомленні.
Ймовірно, що це може бути чергова провокація Росії, адже Кремль полюбляє вигадувати казки про "зле українське ДРГ". Головне – налякати якомога більше росіян, щоб вони швидше несли свої ноги до військкомату.
Повідомляється, що розшукується "чорний або сріблястий" (тобто вони ще не визначились) джип-пікап з українськими державними номерами. А у центрі Курська поліція вже заявила, що нібито бачила в потоці машин чорне авто на українських номерах.
Проте лише уявіть – українська ДРГ на українських номерах. Напевно, за логікою росіян так і має бути. Адже найкраще ховатися на виду!
Згодом пропагандистські телеграм-канали заявили, що серед тих, кого шукають в Курській області, як мінімум два чоловіки й одна жінка. Мовляв, у поліцейських є інформація, що "диверсанти можуть планувати скоїти тяжкі злочини на території Білгородської області".
Росіянам постійно ввижаються українські ДРГ
- 16 березня жителі Орловської області Росії заявили про нібито появу групи озброєних осіб на території регіону. Як сказав губернатор Орловської області Андрій Кличков, поки що виявити цих людей не вдалося. Інформацію почали поширювати російські телеграм-канали.
- А 2 березня російські ЗМІ почали розганяти інформацію про те, що на територію Брянської області Росії нібито проникла "українська ДРГ" і навіть "захопила заручників". Звичайно, це виявилось фейком.
- Але на цьому пропагандистська машина не зупинилась. Росіяни заявили, що "українська ДРГ" взяла під свій контроль одразу два прикордонні з Україною села — Любечани та Сушани. Ба більше, "українські нацисти" нібито обстріляли шкільний автобус, загинув чи то хлопчик, чи то дівчинка, а згодом дитина "воскресла". При цьому автобус у підсумку виявився старою легковою автівкою, у якій побили вікна для фотосесії недожурналістів.