Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Как отреагировала Украина на обвинения

В Минобороны призвали российскую сторону не создавать искусственных преград и лживых заявлений, чтобы не возвращать украинских пленных и не забирать их пленных в Россию. Там констатировали о договоренности, достигнутую в Стамбуле.

Украинская сторона, к сожалению, столкнулась с очередными попытками "переиграть" договоренности постфактум. Если сейчас российская сторона отказывается от того, что было обещано в Стамбуле, это в очередной раз ставит вопрос об уровне и способности российской переговорной группы,

– говорится в сообщении.

Координационный штаб в свою очередь отметил, что сегодняшние заявления российской стороны, не соответствуют действительности и предварительным договоренностям ни по обмену пленных, ни по репатриации тел погибших защитников.

Там отметили, что Украина подала списки на обмен с четко определенными категориями, согласованных во время переговоров в Стамбуле – тяжело раненые, тяжело больные, по формуле "всех на всех", а также молодые военнослужащие.

"Российская сторона передала другие списки, которые не соответствуют согласованному подходу. Украина предоставила соответствующие комментарии, и сейчас следующий шаг ожидается от российской стороны", – добавили в штабе.

Там также добавили, что была достигнута договоренность о репатриации тел, но не было согласованной даты. Вместо последовательного выполнения согласованного алгоритма, Россия прибегла к односторонним действиям, которые не были согласованы.

"Призываем российскую сторону прекратить грязные игры и вернуться к конструктивной работе, для возвращения людей в обе стороны и четко выполнить договоренность в ближайшие дни", – резюмировали там.

Напомним, Мединский заявил, что Россия якобы еще вчера доставила 1212 тел погибших украинских военных в район обмена, остальные тела из 6000 еще направляются к месту. Однако, по его словам, украинская сторона "неожиданно перенесла на неопределенный срок и прием тел, и обмен военнопленными".