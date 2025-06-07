Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Як відреагувала Україна на звинувачення

В Міноборони закликали російську сторону не створювати штучних перепон і брехливих заяв, щоб не повертати українських полонених та не забирати їхніх полонених до Росії. Там констатували про домовленість, досягнуту у Стамбулі.

Українська сторона, на жаль, зіштовхнулась з черговими спробами "переграти" домовленості постфактум. Якщо зараз російська сторона відмовляється від того, що було обіцяно в Стамбулі, це вкотре ставить питання про рівень і спроможність російської перемовної групи,

– ідеться у повідомленні.

Координаційний штаб своєю чергою наголосив, що сьогоднішні заяви російської сторони, не відповідають дійсності та попереднім домовленостям ані щодо обміну полонених, ані щодо репатріації тіл загиблих захисників.

Там наголосили, що Україна подала списки на обмін з чітко визначеними категоріями, погоджених під час перемовин у Стамбулі – тяжко поранені, тяжко хворі, за формулою "всіх на всіх", а також молоді військовослужбовці.

"Російська сторона передала інші списки, які не відповідають узгодженому підходу. Україна надала відповідні коментарі, і наразі наступний крок очікується від російської сторони", – додали у штабі.

Там також додали, що була досягнута домовленість щодо репатріації тіл, але не було узгодженої дати. Натомість замість послідовного виконання домовленого алгоритму, Росія вдалася до односторонніх дій, які не були погоджені.

"Закликаємо російську сторону припинити брудні ігри та повернутися до конструктивної роботи, задля повернення людей в обидві сторони та чітко виконати домовленість найближчими днями", – резюмували там.

Нагадаємо, Мединський заявив, що Росія нібито ще вчора доставила 1212 тіл загиблих українських військових в район обміну, решта тіл з 6000 ще прямує до місця. Однак, за його словами, українська сторона "несподівано перенесла на невизначений термін і приймання тіл, і обмін військовополоненими".