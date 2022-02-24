Кроме того, Минобороны страны-агрессора заявило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.

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Якобы из строя выводят только военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию Вооруженных Сил Украины. В министерстве заявляют, что "гражданскому населению ничего не угрожает".

Россияне также сообщают, что военные пограничные службы Украины якобы "никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают". Кроме того, в Минобороны опровергают информацию, что на территории Украины сбили российский самолет.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Почему российские СМИ врут