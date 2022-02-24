Кроме того, Минобороны страны-агрессора заявило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.
Важно Атаки на Франковск и Луцк, – в Нацгвардии рассказали о ситуации на западе Украины
Якобы из строя выводят только военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию Вооруженных Сил Украины. В министерстве заявляют, что "гражданскому населению ничего не угрожает".
Россияне также сообщают, что военные пограничные службы Украины якобы "никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают". Кроме того, в Минобороны опровергают информацию, что на территории Украины сбили российский самолет.
Почему российские СМИ врут
- 24 февраля в районе проведения ОС украинские защитники сбили 5 самолетов и вертолет агрессоров.
- Россия совершила авиаудар по военному городку под Броварами – есть погибший и потерпевшие.
- 24 февраля, около 5.10 утра, в Киеве и Борисполе раздались мощные взрывы. По данным МВД, Киев обстреливали баллистическими ракетами. Людям советуют укрыться в бомбоубежищах.
- В общем, в 5 утра Россия развязала настоящую полномасштабную войну против Украины. Атакованы границы, нанесены удары по военной инфраструктуре во многих городах.