Россия и Турция договорились о поставках второй партии российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Первую партию оружия РФ передала Турции в июле 2019 года.

Глава Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир отметил, что осталось провести технические работы по трансферу технологий, деталей совместного производства и дорожной карты. Об этом он сказал в интервью телеканалу NTV.

Важно Турция и Россия достигли новых договоренностей по Сирии

Демир заявил, что Анкара и Москва достигли "принципиального соглашения на поставку второй системы".

Реакция США на сделку

В то же время США негативно отреагировали на поставки оружия из РФ в Турцию. Штаты объяснили, что американские истребители F-35 могут стать уязвимыми для российских систем противовоздушной обороны. Ранее в СМИ писали, что США даже могут наложить санкции на Турцию, однако этого не произошло.

Руководство Пентагона не раз угрожало временно остановить поставки турецкой стороне самолетов по программе F-35, если Турция не откажется от российских ракет. Пентагон даже отказался проводить обучение турецких пилотов в рамках этой программы.

Более США не будет наказывать Турцию санкциями за покупку российских систем С-400, – Эрдоган

Более того, Вашингтон предложил Анкаре свои ЗРК Patriot. Однако это предложение отклонил Эрдоган, указав, что его условия не такие хорошие, как условия российской стороны.

Внимание! США выступают против того, чтобы Россия поставляла Турции С-400, ведь российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов.

Что известно о ЗРК С-400