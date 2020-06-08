Росія та Туреччина домовилися про постачання другої партії російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Першу партію зброї РФ передала Туреччині у липні 2019 року.

Голова Секретаріату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір зазначив, що залишилося провести технічні роботи з трансферу технологій, деталей спільного виробництва та дорожньої карти. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу NTV.

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Демір заявив, що Анкара та Москва досягли "принципової угоди на постачання другої системи".

Реакція США на угоду

Водночас США негативно відреагували на постачання зброї з РФ до Туреччини. Штати пояснили, що американські винищувачі F-35 можуть стати уразливими для російських систем протиповітряної оборони. Раніше у ЗМІ писали, що США навіть можуть накласти санкції на Туреччину, однак цього не сталося.

Керівництво Пентагону не одноразово погрожувало тимчасово зупинити поставки турецькій стороні літаків за програмою F-35, якщо Туреччина не відмовиться від російських ракет. Пентагон навіть відмовився проводити навчання турецьких пілотів у рамках цієї програми.

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Ба більше, Вашингтон запропонував Анкарі свої ЗРК Patriot. Однак цю пропозицію відхилив Ердоган, вказавши, що її умови не такі добрі, як умови російської сторони.

Увага! США виступають проти того, щоб Росія постачала Туреччині С-400, адже російська ракетна система була розроблена для знищення американських і союзних літаків.

Що відомо про ЗРК С-400