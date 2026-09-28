Россия ограничила полеты над полигоном, с которого запускает ракеты "Орешник"

Россия ограничила использование воздушного пространства над полигоном "Капустин Яр", откуда ранее запускала по Украине ракеты "Орешник". Запрет будет действовать до 3 октября.

О закрытии воздушного пространства свидетельствуют соответствующие авиационные сообщения, опубликованные Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).

Может ли это быть подготовкой к новому запуску "Орешника"?

Ограничения будут действовать с 28 сентября по 3 октября ежедневно с 09:00 до 19:00 по киевскому времени. Официальная причина нынешних ограничений пока не сообщается. В то же время подобные запреты на полеты могут вводиться во время испытаний ракетной техники или проведения других военных мероприятий.

Важно, что сам факт закрытия воздушного пространства не означает подготовку нового удара по Украине. В частности, на данный момент нет подтверждения того, что Россия готовится к запуску баллистической ракеты "Орешник".

Полигон "Капустин Яр" функционирует с 1946 года и расположен в Астраханской области России, недалеко от границы с Казахстаном. На протяжении десятилетий его использовали для испытаний многих советских и российских ракетных систем. Именно с этого полигона Россия осуществляла пуски ракет по Украине.

Напомним, российский Азовский оптико-механический завод, недавно подвергшийся удару украинских сил, изготавливал компоненты для баллистической ракеты "Орешник". Об этом свидетельствуют внутренние документы предприятия, которые получила и проанализировала разведывательная компания Dallas Analytics.

Утечка включает переписку, государственные контракты и графики сотрудничества завода за период с апреля 2023 года по март 2025 года. В частности, документы подтверждают участие АОМЗ в создании элементов системы наведения "Орешника".

В целом предприятие было вовлечено как минимум в семь российских ракетных программ. Среди прочего, завод изготавливал компоненты для крылатых ракет Х-101, в частности навигационные лидары "Отблеск" и блоки автоматики полета.

Также предприятие поставляло детали для ракет Х-35У, Х-59, Х-69, Р-37М, Р-74 и противорадиолокационных ракет Х-31П.