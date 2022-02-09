Россия закрывает районы Черного и Азовского морей на время своих учений

Российские военные закроют с 13 по 19 февраля районы Черного и Азовского морей. Там будут проходить ракетные и артиллерийские учения.

О перекрытии государством-агрессором части Черного и Азовского морей в сети сообщил руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

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Москва закрывает районы Черного и Азовского морей

Клименко отметил, что не хочет сеять панику, но Россия, вероятно, готовит что-то вроде "морской блокады" украинских портов. Он подчеркнул, что это следует остановить. Закрытие районов морей государство-агрессор планирует 13 - 19 февраля для проведения там военных учений.

Черное море в северо-западной части перекрывается до предела территориального моря Украины (12 миль, морская граница), в Азовском – от побережья оккупированного Крыма до побережья Краснодарского края,

– заявил Клименко.

В то же время он добавил, что никаких коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено.

То есть, на этот период, объясняет "Милитарный", половина территории Азовского моря будет заблокирована, что перекроет возможность отбытия из портов в Бердянске и Мариуполе судов к Черному морю.



Районы, которые Россия перекроет в Черном и Азовском морях / Карта "Милитарный"

Комментарий морской охраны Госпогранслужбы

Пресс-секретарь отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины Наталья Гуменюк в комментарии 24 каналу отметила, что перекрытие отдельных районов моря для военных учений стало практикой.

Что касается России – это практика классической гибридной войны, когда перекрывают крупные районы моря для проведения учений или занятий боевой подготовкой,

– отметила Гуменюк.

Она уточнила, что нормы международного права предусматривают это, однако с предварительным предупреждением всех причастных по установленным правилам. Россия пока официально не информировала Украину о закрытии районов.

Пресс-секретарь морской охраны ГПСУ уточнила, что Россия периодически использует практику перекрытия районов моря. "Даже если это нарушает нормы права путем перекрытия торговых путей", – добавила Гуменюк.

Россия направляет в Черное море фрегаты и подводные лодки

Россияне принялись накапливать в акватории Черного моря ударную группировку. Ранее туда уже перебросили 6 больших десантных кораблей, создав в регионе по состоянию на 9 февраля группировку из 12 кораблей такого типа.

По информации Института Черноморских стратегических исследований, на днях через проливы Босфор и Дарданеллы пройдут два ракетных фрегата и две подводные лодки с ракетным вооружением.

Речь идет о подлодке "Ростов на Дону" Черноморского флота России, которая покинула сирийский Тартус, 11 февраля должна зайти в Черное море.

Через 4 дня после этого туда прибудет еще одна аналогичная подводная лодка – "Новороссийск", а также два ракетных фрегата "Адмирал Григорович" и "Адмирал Касатонов".

Это новый корабль, носитель не только крылатых ракет "Калибр", но и новейших гиперзвуковых ракет "Циркон",

– уточнил Клименко.

При этом из черного в Средиземное море 15 февраля пройдет ракетный крейсер "Москва". Там будет организована группировка из трех ракетных крейсеров проекта "Атлант", стоящих на вооружении России.

Клименко считает, что так россияне попытаются сковать в Средиземном море три авианосные группы НАТО – американский "Генри Трумэн", французский "Шарль де Голль" и итальянский "Кавур".

Начиная с 10 февраля, в Беларуси проведут совместные учения вооруженных сил России и Беларуси "Союзная решимость-2022". Там якобы хотят отработать различные варианты совместных действий по "нейтрализации угроз и стабилизации ситуации на границах Союзного государства России и Беларуси".