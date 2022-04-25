В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности мониторят то, что распространяют в сети. В этот раз они обнаружили, как россияне пытаются обвинить украинцев в разрушении дома в Одессе.

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Фокус переводят с российских ракет на украинские силы ПВО

Так, как только появилась информация об ударах по Одессе, в телеграм-каналах России активно обсуждали то, что "ракеты достигли своей цели". Мол, они попали в объекты военной инфраструктуры.

Впоследствии стало известно, что этим же "объектом" стал жилой дом. Поэтому россияне мгновенно переобулись в полете и нашли виновных. В сети они начали распространять сообщения, что "виновата украинская ПВО, которая сбила ракету в воздухе".



Россияне обвиняют в трагедии в Одессе украинские силы ПВО / Фото ЦСК

Отметим, что российские ракеты целенаправленно летели именно в жилой дом. Фотографии с места трагедии, которые появились на сайте Одесского городского совета, еще раз подтверждают этот факт. Поэтому его уничтожили отнюдь не обломки ракеты украинской ПВО.

Напомним, что 23 апреля российские военные запустили крылатые ракеты из Каспийского моря. В результате вражеских ударов погибли 8 человек, среди которых – 3-месячный младенец.

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