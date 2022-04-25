У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки моніторять те, що поширюють в мережі. Цього разу вони виявили, як росіяни намагаються звинуватити українців у руйнуванні будинку в Одесі.

Читайте також Якби не ЗСУ, трагедія за масштабами була ще більшою, – Братчук про потужний удар по Одесі

Фокус переводять з російських ракет на українські сили ППО

Так, щойно з'явилася інформація про удари по Одесі, в телеграм-каналах Росії активно обговорювали те, що "ракети досягли своєї мети". Мовляв, вони влучили в об'єкти військової інфраструктури.

Згодом стало відомо, що цим самим "об'єктом" став житловий будинок. Тож росіяни миттєво перевзулися в польоті та знайшли винних. У мережі вони почали поширювати дописи, що "винна українська ППО, яка збила ракету в повітрі".



Росіяни звинувачують у трагедії в Одесі українські сили ППО / Фото ЦСК

Зазначимо, що російські ракети цілеспрямовано летіли саме у житловий будинок. Світлини з місця трагедії, які з'явилися на сайті Одеської міської ради, вкотре підтверджують цей факт. Тож його знищили аж ніяк не уламки ракети української ППО.

Нагадаємо, що 23 квітня російські військові запустили крилаті ракети з Каспійського моря. Внаслідок ворожих ударів загинуло 8 людей, серед яких – 3-місячне немовля.

Варте уваги – Поблизу Хмельницької АЕС пролетіли дві крилаті ракети: дивіться відео