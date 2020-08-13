Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал информацию разведки о том, что Россия платила "Талибану" за убийства американцев в Афганистане. Он не подтвердил, что такое точно было, но заявил: Россию уже предупредили о возможных последствиях.

Если Россия предлагает деньги за убийства американцев или других граждан Запада, за это придется заплатить очень дорого, заявил Майк Помпео в интервью "Радио Свобода".

К слову В США хотят признать Россию спонсором терроризма

Именно эту мысль я донес до министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Я знаю, что наши военные обсуждали это с их руководителями. Мы не потерпим ничего подобного,

– подчеркнул госсекретарь США.

На вопрос, следует ли считать информацию о плате России талибам, Помпео не ответил. Он лишь отметил, что в США знают историю войны в Афганистане и то, как Россия вооружала "Талибан".

"Эти факты мы знаем. Мы объяснили им, чего ожидаем. Мы сделаем все необходимое, чтобы защитить каждого американского солдата или, например, каждого солдата из Чехии или любой другой страны, участвующей в операции "Решительная поддержка", – подчеркнул американский политик.

Кроме того, он прокомментировал и слова Дональда Трампа о том, что ему не сообщали информации о плате талибам до того, как у него был телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

"Оставим это Белому дому – это их споры о том, сообщали президенту о чем-то или нет. Но могу вас заверить в том, что видел сам в отношении президента Трампа: любой член его команды национальной безопасности может прийти к нему и предупредить о возможных угрозах", – рассказал Майк Помпео.

Россия могла платить Талибану за убийства американцев: коротко