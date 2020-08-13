Держсекретар США Майк Помпео прокоментував інформацію розвідки про те, що Росія платила "Талібану" за вбивства американців в Афганістані. Він не підтвердив, що таке точно було, але заявив: Росію вже попередили про можливі наслідки.

Якщо Росія пропонує гроші за вбивства американців чи інших громадян Заходу, за це доведеться заплатити надзвичайно дорого, заявив Майк Помпео в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Саме цю думку я доніс до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Я знаю, що й наші військові обговорювали це з їхніми очільниками. Ми не потерпимо нічого схожого,

– наголосив держсекретар США.

На питання, чи варто вважати інформацію про платню Росії талібам, Помпео не відповів. Він лише зазначив, що в США знають історію війни в Афганістані й те, як Росія озброювала "Талібан".

"Ці факти ми знаємо. Ми пояснили їм, на що очікуємо. Ми зробимо все необхідне, щоб захистити кожного американського солдата або, наприклад, кожного солдата з Чехії чи будь-якої іншої країни, яка бере участь в операції "Рішуча підтримка", – підкреслив американський політик.

Крім того, він прокоментував і слова Дональда Трампа про те, що йому не повідомляли інформації про платню талібам до того, як в нього була телефонна розмова з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Залишимо це Білому Дому – це їхні суперечки про те, чи повідомляли президентові про щось, чи ні. То можу вас запевнити в тому, що бачив сам щодо президента Трампа: будь-який член його команди національної безпеки може прийти до нього й попередити про можливі загрози", – розповів Майк Помпео.

Росія могла платити Талібану за вбивства американців: коротко