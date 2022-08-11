В москве не хотят, чтобы Швейцария представляла интересы украинцев в россии

Абсурд россиян вышел на новый уровень. Теперь они решили обвинять Швейцарию в "потере нейтральности".

Поскольку Украина разорвала с российскими оккупантами все дипломатические отношения, то договорилась о представительстве своих интересов со Швейцарией. Она согласилась представлять интересы украинских граждан на территории россии, но кремль закричал, что не соглашается с таким решением.

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МИД россии отказал Швейцарии в представлении интересов украинцев

В мид российских оккупантов заявили, что не позволят Швейцарии представлять интересы украинцев на своей изолированной от цивилизации территории. Якобы из-за активной поддержки санкций швейцарцы "потеряли свой нейтральный статус".

Там заявили, что Швейцария давно делала такой запрос, но получила отказ. Оккупанты отказали ей как в статусе представителя, так и в статусе посредника.

По мнению российских оккупантов, санкции Европы против россии являются "нелегитимными ограничениями". Ответ кремля был мощным – они внесли Швейцарию в список "недружественных стран". Что Швейцария или другие "недружественные страны" потеряли от такого шага – очень долго будет оставаться загадкой.

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