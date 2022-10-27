Россия продолжает прибегать к провокационным заявлениям о международном порядке в космосе. В этот раз захватчики заявили, что будут сбивать спутники США, пишет 24 канал.

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Россия грозится сбивать спутники США

Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что спутники США могут стать законными целями для ответного удара со стороны России, если их будут использовать на войне в Украине.

К подобным заявлениям россияне прибегают уже не впервые. Ранее Воронцов заявлял, что использование коммерческих и гражданских спутниковых средств Соединенными Штатами и их союзниками в течение продолжающегося вторжения в Украину "является опосредованным участием в военных конфликтах", независимо от того, осознают они это или нет, и что так называемая "квазигражданская инфраструктура может стать легитимной" мишенью для ответных ударов".

По мнению России, "такое провокационное использование гражданских спутников сомнительно в соответствии с Договором по космосу, предусматривающим исключительно мирное использование космического пространства, и должно быть решительно осуждено международным сообществом".

Действительно ли Россия может представлять угрозу для объектов в космосе

К сожалению, это действительно так, Россия может представлять угрозу объектам в космосе. Ранее она уже доказала это испытанием противоспутникового оружия. Одновременно однозначно заявить, что эта угроза может носить масштабный характер довольно трудно.

Достойно внимания Россия заявила, что ее лазерное оружие "Пересвет" может ослеплять спутники и сбивать беспилотники

Обратите внимание. Ранее Илон Маск заявлял, что SpaceX может запускать спутники чаще, чем Россия будет их сбивать. За один запуск SpaceX может вывести на орбиту 54 спутника, а таких запусков по необходимости может быть до трех в неделю.

Также в России неоднократно упоминали лазерное оружие "Пересвет", которое могут применять против спутников и дронов. Там уверяют, что это "изобретение" может ослепить все системы спутниковой разведки предполагаемого противника на орбитах до 1500 километров, выводя их из строя во время полета путем использования лазерного излучения".

Возможно, именно так Россия намерена вывести из строя Starlink, если хакерские атаки и в дальнейшем не будут иметь успеха.

Использовали ли уже это оружие на войне

Отметим, что в настоящее время не было зафиксировано использование этого оружия в войне против Украины. Более того, не было даже предоставлено ни одного реального доказательства хотя бы какой-то боевой способности этого очередного "аналоговнетного оружия". Поэтому оно может оказаться очередным восхвалением, не основанным на реальных фактах.

Россияне постоянно пытаются запугать всех сказками о своих уникальных военных технологиях, которые на практике оказались просто словами. Мы неоднократно наблюдали, что Россия не может существовать без лжи, поэтому постоянно обманывает, пытаясь запугать хотя бы на словах. Но на практике выходит совсем другое – расхваленное пропагандистами оружие ничего не стоит.

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