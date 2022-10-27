Росія продовжує вдаватися до провокаційних заяв щодо міжнародного порядку у космосі. Цього разу загарбники заявили, що будуть збивати супутники США, пише 24 канал.

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Росія погрожує збивати супутники США

Заступник директора департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Костянтин Воронцов заявив, що супутники США можуть стати законними цілями для удару у відповідь з боку Росії, якщо їх використовуватимуть на війні в Україні.

До подібних заяв росіяни вдають вже не вперше. Раніше Воронцов заявляв, що використання комерційних і цивільних супутникових засобів Сполученими Штатами та їхніми союзниками протягом триваючого вторгнення в Україну "є опосередкованою участю у військових конфліктах", незалежно від того, усвідомлюють вони це чи ні, і що так звана "квазіцивільна інфраструктура може стати легітимною мішенню для ударів у відповідь".

На думку Росії, "таке провокаційне використання цивільних супутників є сумнівним відповідно до Договору по космосу, який передбачає виключно мирне використання космічного простору, і має бути рішуче засуджене міжнародною спільнотою".

Чи дійсно Росія може становити загрозу для об'єктів у космосі

На жаль, це дійсно так, Росія може становити загрозу для об'єктів у космосі. Раніше вона вже довела це випробуванням протисупутникової зброї. Водночас однозначно заявити, що ця загроза може мати масштабний характер доволі важко.

Варте уваги Росія заявила, що її лазерна зброя "Пересвет" може засліплювати супутники і збивати безпілотники

Зверніть увагу. Раніше Ілон Маск заявляв, що SpaceX може запускати супутники частіше ніж Росія їх збиватиме. За один запуск SpaceX може вивести на орбіту 54 супутники, а таких запусків при потребі може бути до трьох в тиждень.

Також у Росії неодноразово згадували про лазерну зброю "Пересвет", яку можуть застосовувати проти супутників та дронів. Там запевняють, що цей "винахід" може засліпити всі системи супутникової розвідки ймовірного противника на орбітах до 1500 кілометрів, виводячи їх з ладу під час польоту шляхом використання лазерного випромінювання".

Можливо, саме так Росія має намір вивести з ладу Starlink, якщо хакерські атаки та надалі не матимуть успіху.

Чи використовували вже цю зброю на війні

Зазначимо, що наразі не було зафіксовано використання цієї зброї у війні проти України. Ба більше, не було навіть надано жодного реального доказу хоча б якоїсь бойової здатності цієї чергової "аналоговнєтної зброї". Тому вона може виявитися черговим вихвалянням не заснованим на реальних фактах.

Росіяни постійно намагаються залякати усіх казками про свої унікальні військові технології, які на практиці виявилися просто словами. Ми неодноразово спостерігали, що Росія не може існувати без брехні, тому постійно обманює намагаючись залякати бодай на словах. Та на практиці виходить зовсім інше – розхвалена пропагандистами зброя нічого не варта.

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