Россия запускает фейки об антисемитизме в Украине: евреи все опровергают

Российская пропаганда распространяет фейковую информацию, что в Житомире украинцы якобы напали на евреев. Это абсолютная чушь. Авторитетные евреи все опровергают.

Информацию опровергли как Главный раввин Украины, так и главный раввин Житомира Шломо Вильгельм.

Важно Очередной фейк России: на зарубежных ресурсах размещают статью о якобы еврейских погромах

Главный раввин Украины говорит, что информация о погромах в Житомире – фейк

На днях в иностранных СМИ разместили информацию, что в Житомире якобы произошли массовые нападения украинцев на евреев, намекая на нацизм. Это – неправда.

Я проверил эти сообщения в Житомире и заявляю, что перед нами – фейкнюз, лживая информация, специально запущенная против Украины во время ее борьбы против агрессии со стороны России,

– отметил Главный раввин Украины.

Российские фейки также опровергает главный раввин Житомира Шломо Вильгельм. По его словам, в Украине мирно живут люди разных национальностей без притеснений. Здесь выросли его дети, которые спокойно учились в школе, где преподают на украинском языке.

"О каком нацизме может идти речь? Я призываю всех ответственно относиться к любой информации, проверять все через надежные и честные ресурсы, не доверять хайповым заголовкам на сомнительных веб-сайтах. Давайте будем умнее и не позволим режиссерам и технологам этой войны воплотить свои смертоносные сценарии", – отметил Шломо Вильгельм.

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