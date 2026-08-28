Россия запускает небольшие волны реактивных БПЛА: в ЦПД объяснили новую тактику

Российские оккупанты в последнее время изменили тактику воздушных атак, в частности, на Киев. Они начали запускать реактивные беспилотники небольшими группами.

Главная цель таких действий – попытка дезорганизовать жизнь столицы Украины. Об этом рассказал руководитель Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко.

Почему Россия изменила тактику атак

Небольшим количеством реактивных БПЛА, запускаемых волнами, россияне хотят парализовать Киев.

Кроме того, они стремятся максимально истощить украинские силы противовоздушной обороны.

По данным ЦПД, у россиян нет достаточных ресурсов для одновременных масштабных запусков большого количества таких аппаратов. Именно поэтому они прибегают к использованию ограниченного количества средств.

В то же время Андрей Коваленко заверил, что украинские силы ищут способы противодействия, и отметил.

Что касается противодействия этой тактике россиян, решения будут,

– отметил он.

Напомним, что в ночь на 28 августа Россия продолжила терроризировать Украину обстрелами.

В частности, в результате атаки в Житомирской области загорелось частное предприятие. Сгорели 4 грузовых автомобиля и 3 полуприцепа.

В результате массированной атаки были также уничтожены сортировочные центры компании "Новая почта" в Сумах и в Киевской области.

Кроме того, Россия вновь нанесла удар по торговому центру в Запорожье. Здание повреждено. По предварительным данным, один человек нуждается в медицинской помощи.