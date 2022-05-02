Детали сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. В области несколько раз объявляли сигнал воздушной тревоги.

Важно ВСУ сбили над Днепропетровщиной вражескую ракету

В это время на территорию Межевской общины, которая граничит с Донецкой областью, прилетело еще две вражеские ракеты.

Информация о масштабе разрушений выясняется. Призываю граждан не пренебрегать правилами безопасности,

– подчеркнул Лукашук.

Это не первый "прилет" российской ракеты на Днепропетровщине. Как отметили в Днепропетровской ОВА, примерно в 08:00, 2 мая, российский снаряд попал в элеватор Покровской общины в Синельниковском районе. В здании, где хранилось зерно, обрушилась крыша. Обошлось без погибших и пострадавших. Лукашук подчеркнул, что во всех других общинах Днепропетровщины спокойно. Пока врага на территории области нет.

Последние новости о ситуации на Днепропетровщине

28 апреля оккупанты снова обстреляли ракетами заброшенный завод. На его территории давно уже ничего не было, поэтому и пострадавших нет.

Несколько дней назад одну из вражеских ракет россиян удалось сбить в Днепропетровской области. На поле остались только обломки убийственной техники.

29 апреля в Днепропетровской области российская армия из "Градов" обстреляла два поселка в Криворожском районе. Пострадавших нет.

Где враг активизировался

По состоянию на 2 мая российские захватчики собираются наращивать системы противовоздушной обороны. Для этого даже развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы. Сделали это на временно занятых и временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей.

Добавим, что именно там сейчас российские оккупанты пытаются наступать. Ведь у врага есть незаурядные планы по захвату Украины. Но ВСУ надежно держат оборону и дают достойный отпор. Кроме того, враги не могут успокоиться на Таврическом и Южнобужском направлениях. В Генштабе говорят, что российские захватчики пытаются улучшить свое тактическое положение и продолжают обстрелы.

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