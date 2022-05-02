Деталі повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. В області кілька разів оголошували сигнал повітряної тривоги.

Важливо ЗСУ збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету

У цей час на територію Межівської громади, що межує з Донеччиною, прилетіло ще дві ворожі ракети.

Інформація щодо масштабу руйнувань з'ясовується. Закликаю громадян не нехтувати правилами безпеки,

– наголосив Лукашук.

Зазначимо, що це не перший "приліт" російської ракети на Дніпропетровщині. Як зазначили у Дніпропетровській ОВА, приблизно о 08:00, 2 травня, російський снаряд влучив в елеватор Покровської громади, що в Синельниківському районі. У будівлі, де зберігалося зерно, обвалився дах. Обійшлося без загиблих та постраждалих. Лукашук наголосив, що в усіх інших громадах Дніпропетровщини спокійно. Наразі ворога на території області немає.

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Де ворог активізувався

Станом на 2 травня російські загарбники збираються нарощувати системи протиповітряної оборони. Для цього навіть розгорнули додаткові зенітно-ракетні комплекси. Зробили це на тимчасово зайнятих та тимчасово окупованих територіях Луганської та Запорізької областей.

Додамо, що саме там зараз російські окупанти намагаються наступати. Адже ворог має неабиякі плани щодо захоплення України. Та ЗСУ надійно тримають оборону та дають гідну відсіч. Крім того, вороги не можуть заспокоїтись на Таврійському та Південнобузькому напрямках. У Генштабі кажуть, що там російські загарбники намагаються покращити своє тактичне становище та продовжують обстріли.