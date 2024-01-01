Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 677 дней. о главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.
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Жуткие кадры с мест ударов по Львову.
Оба здания, оказавшихся под прицелом, врага принадлежат к объектам национальной памяти. В частности, говорится об университете в Дублянах, где 100 лет назад учился Степан Бандера и музей Романа Шухевича на Белогорще.
Здание уничтожено полностью / Фото ГСЧС
Также под ударом оказался музей Романа Шухевича в Белогорще. Там также было возгорание, которое удалось потушить.
Спасатели ликвидировали пожар / Фото ГСЧС
Обновленная статистика потерь врага
С 24 февраля 2022 г. враг потерял в Украине 360 010 солдат. Однако потери окупантов могут быть больше, ведь посчитать их трудно из-за интенсивных боевых действий.
За последние сутки оккупанты потеряли 780 единиц личного состава.
Какие потери врага в технике
- танков – 5983 (+6);
- боевых бронированных машин – 11 087 (+17);
- артиллерийских систем – 8482 (+18);
- РСЗО – 943 (+0);
- средства ПВО – 625 (+2);
- самолетов – 329 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6657 (+66);
- крылатые ракеты – 1709 (+0);
- корабли/катера – 23 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 11 330 (+38);
- специальная техника – 1277 (+9).
в Киеве выросло количество жертв массированной атаки 29 декабря
Из-под завалов вытащили еще 4 тела.
Враг нанес 159 ударов по Запорожью
За прошедшие сутки захватчики нанесли 159 ударов по 25 городам и селам Запорожской области.
Под артиллерийский обстрел попал 47-летний житель Степногорска, а также жители Гуляйполя 39, 60 и 63 лет – всем оказана необходимая медицинская помощь.
Поступило 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Ситуация на фронте
На Купянском направлении украинские защитники отразили 11 атак врага вблизи Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак противника возле Богдановки и Андреевки Донецкой области.
На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать захватчиков в районе Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 4 атаки.
В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
На Юге было более 60 "Шахедов"
Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала о деталях ночной атаки дронами. По ее словам, было несколько групп дронов, которые заходили по разным направлениям и двигались по разным маршрутам. Она также отметила, что характер атаки был обычным.
По предварительным данным, в нашей зоне ответственности был пролет более 60 беспилотников, из которых 50+ были уничтожены,
– сказала спикера.
Враг атаковал Украину на Новый год 122 "Шахедами"
Россия ночью против 1 января снова запустила по Украине ударные дроны-камикадзе. До полуночи враг запустил 96 беспилотников, а после наступления Нового года – еще 26 воздушных целей.
Силы противовоздушной обороны в общей сложности уничтожили 87 ударных дронов-камикадзе.
Еще одно попадание во Львове
В Дублянах зафиксировано падение обломков "Шахеда". Известно, что в результате этого вспыхнула крыша общежития. По словам главы ОВА, на месте работали пожарные.
Во Львове во время атаки "Шахедами" вспыхнул музей Романа Шухевича
Около 4 утра воздушную тревогу объявили во Львовской области. Связана она была с атакой "Шахедами". А уже через час жители Львова услышали взрывы. Вскоре глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что вспыхнул пожар в Белогорще в музее Романа Шухевича.
Его полностью уничтожено.
Последствия атаки на Одесщину
Известно об одном погибшем.
К сожалению, есть попадание обломков сбитых русских дронов-камикадзе. В разных районах города вспыхнули пожары.
оккупанты заявили об обстреле "Донбасс палас"
Донецк попал под обстрел. Российские захватчики говорят, что под удар попала гостиница "Донбасс палас". Уже есть информация о жертвах и пострадавших.
В традиционной манере Денис Пушилин обвинил во всем наших военных.
Пропагандистские СМИ написали, что в результате прилетов по центру Донецка якобы погибли четыре человека. Еще 13 получили ранения.
Писали о смерти военкора и о том, что среди раненых есть журналисты.
Одесса была под массированной атакой "Шахедов"
Российские военные в Новогоднюю ночь массированно атаковали Одессу "Шахедами". 1 января в городе раздались взрывы. Жителей призывают не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги.
Местные СМИ в 23:41 написали, что Одесскую область атаковали "Шахеды". И работающий ПВО. Ее работу слышно как в областном центре, так и в регионе. Защитники неба уничтожали баражирующие боеприпасы, запущенные врагом.
Взрывы в городе слышали несколько раз.