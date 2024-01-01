08:39, 1 января

Оба здания, оказавшихся под прицелом, врага принадлежат к объектам национальной памяти. В частности, говорится об университете в Дублянах, где 100 лет назад учился Степан Бандера и музей Романа Шухевича на Белогорще.



Здание уничтожено полностью / Фото ГСЧС

Также под ударом оказался музей Романа Шухевича в Белогорще. Там также было возгорание, которое удалось потушить.



Спасатели ликвидировали пожар / Фото ГСЧС