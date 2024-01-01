08:39, 1 січня

Обидві будівлі, які опинились під прицілом, ворога належать до об'єктів національної пам'яті. Зокрема, мовиться про університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера та у музей Романа Шухевича на Білогорщі.



Будівля знищена повністю / Фото ДСНС

Також під ударом опинився музей Романа Шухевича на Білогорщі. Там також було займання, яке вдалося загасити.



Рятувальники ліквідували пожежу / Фото ДСНС