Киевская областная военная администрация сообщила о том, что в воздушном пространстве области зафиксированы беспилотники модели 'Шахед'. Сейчас по этим дронам работают силы противовоздушной обороны, чтобы нейтрализовать угрозу.

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В Киевской области работает ПВО

Воздушная тревога на территории Киевской области была объявлена ​​около 19:17. Воздушные силы сообщали об угрозе двигавшихся в направлении региона дронов-камикадзе типа "Шехед". Мониторинговые каналы также предостерегали о движении враждебных БПЛА.

Уже ориентировочно в 20.04 в Киевской области могли услышать взрывы в результате работы противовоздушной обороны, о которой известили в Киевской областной военной администрации.

Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям,

– говорится в сообщении КОВА.

Местные власти посоветовали позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Там также призывали соблюдать информационную тишину, то есть не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников неба.

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