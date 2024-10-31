Київська обласна військова адміністрація повідомила про те, що в повітряному просторі області зафіксовані безпілотники моделі 'Шахед'. Наразі по цим дронам працюють сили протиповітряної оборони, щоб нейтралізувати загрозу.

Дивіться також Росіяни вже запустили "Шахеди": яким областям загрожують ударні дрони

У Київській області працює ППО

Повітряну тривогу на території Київської області оголосили близько 19:17. Повітряні сили повідомляли про загрозу дронів-камікадзе типу "Шехед", які рухалися у напрямку регіону. Моніторингові канали також застерігали про рух ворожих БпЛА.

Вже орієнтовно об 20:04 у Київській області могли почути вибухи внаслідок роботи протиповітряної оборони, про яку сповістили у Київській обласній військовій адміністрації.

Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– йдеться у повідомленні КОВА.

Місцева влада порадила подбати про власну безпеку та перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Там також закликали дотримуватись інформаційної тиші, тобто не фіксувати та не викладати у мережу роботу наших оборонців неба.

Зверніть увагу! Оперативно про російські атаки, вибухи та тривогу читайте у нашому телеграм-каналі.