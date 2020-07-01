Россия запустила движение грузовых поездов по Крымскому мосту во вторник, 30 июня. Из-за этого Украина будет обращаться в Арбитражный суд.

О запуске поездов в оккупированный Крым заявили в издании ТАСС. Поезда обслуживает не российская, а так называемая "Крымская железная дорога".

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Всего запустили 2 грузовых поезда "Крымских железных дорог": один со стороны полуострова, другой со стороны материка. Они отправились навстречу друг другу и должны были встретиться под аркой моста. В России проехал поезд с продукцией крымских предприятий. В оккупированный Крым везли бензин, удобрения, зерно и цемент.



Поезд на Керченском мосту / Фото ТАСС

К слову, ближайшую к так называемому "крымскому мосту" железнодорожную станцию "Керчь-Южная" планируют открыть 1 сентября.

Через эту станцию будут проезжать с остановкой для посадки и высадки пассажиров 15 пар транзитных и 4 пары пригородных поездов,

– говорится в сообщении.

Реакция МИД

В МИД уверены, что железнодорожное сообщение России с Крымом незаконно, так же, как и возведение моста. Потому что его возвели вопреки Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и не спросили разрешения Украины.

Украина будет обращаться в Арбитражный суд из-за запуска российских поездов, которые будут следовать по крымскому мосту. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Что говорят в международном сообществе

В Финляндии тоже осудили запуск движения поездов по Крымскому мосту через Керченский пролив. Финские дипломаты отметили, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ.

Также они распространили заявление Европейского союза, которое осуждает запуск движения поездов по Крымскому мосту.