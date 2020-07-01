Росія запустила рух вантажних поїздів по Кримському мосту у вівторок, 30 червня. Через це Україна звертатиметься в Арбітражний суд.

Про запуск поїздів в окупований Крим заявили у виданні ТАСС. Потяги обслуговує не російська, а так звана "Кримська залізниця".

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Загалом запустили 2 вантажні потяги "Кримських залізниць": один із боку півострова, інший із боку материка. Вони вирушили назустріч один одному та повинні були зустрітися під аркою мосту. До Росії проїхав поїзд із продукцією кримських підприємств. В окупований Крим везли бензин, добрива, зерно та цемент.



Потяг на Керченському мосту / Фото ТАСС

До слова, найближчу до так званого "Кримського мосту" залізничну станцію "Керч-Південна" планують відкрити 1 вересня.

Через цю станцію проїжджати з зупинкою для посадки й висадки пасажирів 15 пар транзитних і 4 пари приміських поїздів,

– йдеться в повідомленні.

Реакція МЗС

У МЗС впевнені, що залізничне сполучення Росії з Кримом незаконне, так само, як і зведення мосту. Бо його звели всупереч Конвенції ООН із морського права 1982 року й не спитали дозволу України.

Україна звертатиметься до Арбітражного суду через запуск російських поїздів, які прямуватимуть кримським мостом. Про це заявила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Що кажуть у міжнародній спільноті

У Фінляндії теж засудили запуск руху поїздів по Кримському мосту через Керченську протоку. Фінські дипломати зазначили, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Також вони поширили заяву Європейського союзу, яка засуджує запуск руху поїздів по Кримському мосту.