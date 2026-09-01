Россия запустила новый фейк об "обстрелах" трассы, ведущей в Полтаву

Российская пропаганда запустила очередную информационно-пропагандистскую операцию, пытаясь запугать украинцев якобы угрозой безопасности в глубоком тылу. Для создания убедительной картины противник использовал ИИ.

Об этом сообщил Центр по противодействию дезинформации.

Как работает вражеская схема

В сети распространяется видео, на котором искусственно созданный персонаж в облике украинского военнослужащего жалуется на якобы бесконтрольный обстрел российскими дронами трассы на Полтаву в сотнях километров от линии фронта.

Специализированные сервисы проверки контента подтвердили, что ролик является полной подделкой, созданной с помощью технологий искусственного интеллекта.

Для распространения дезинформации оккупанты использовали уже отработанный алгоритм. Сначала фейковую запись опубликовали через анонимный аккаунт в TikTok, маскирующийся под "украинский военный канал", после чего ролик активно подхватили и растраживали российские пропагандистские Telegram-каналы.

Эта видеозапись является частью вражеской психологической операции, направленной на формирование ложного представления об уязвимости украинского тыла.

Главная цель российской дезинформационной кампании – посеять панику, создать иллюзию огневого контроля захватчиков над ключевыми логистическими путями и подорвать моральный дух общества.

В то же время враг продолжает искать новые способы оказания реального давления на логистику Сил обороны. Как уже сообщалось на нашем сайте, в России появилась новая тактика использования дронов, при которой беспилотники применяются в качестве акустических датчиков вдоль автомобильных дорог.