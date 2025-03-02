Под удар попал Азербайджан: в ГУР рассказали о новой ИПСО России в отношении Украины

В армянском информационном пространстве, в частности в телеграм-каналах, распространяется новый фейк: ГУР МО Украины обвиняют в якобы попытке инспирировать или способствовать началу вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

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По данным ГУР, распространители дезинформации "обосновывают", что новая азербайджанско-армянская война якобы заставит Россию открыть "второй фронт", а следовательно распылить свои военные силы – это и будет на пользу Украине.

Отмечается, что основой для информационной операции стал фейковый доклад якобы от ГУР на имя заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка.

Распространяемая бумажка содержит ряд грубых ошибок ("Їван" вместо Іван, "СДР" вместо ЕГРПОУ и другие) и не соответствует требованиям оформления официальных документов Украины,

– говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что проведение указанной информационной операции направлено на дискредитацию Украины и ухудшение украинско-армянских и украинско-азербайджанских отношений, что выгодно прежде всего для государства-агрессора России.

Напомним, ранее российская Служба внешней разведки также распространяла дезинформацию о якобы "подготовке Украиной терактов в странах ЕС", чтобы "сорвать переговоры о мире". В ГУР эти заявления назвали откровенным фейком.