Им удалось сбить 36 российских беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Сколько БПЛА сбили ночью

Ночью 17 мая россияне запустили по Украине 62 ударных беспилотника типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов разных типов по направлениям Курск, Орел и Шаталово, что в России, а также из Гвардейского, на территории временно оккупированного Крыма.

По состоянию на 12:00 подтверждено ущерб 36 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге, западе и в центре страны,

– говорится в сообщении.

Еще 6 беспилотников-имитаторов локационно потеряли, информации об отрицательных последствиях нет. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Также, по данным Воздушных сил, в результате этой ночной атаки пострадали Сумская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области. Кроме того, при атаке взрывы слышали в Хмельницкой области, там тоже фиксировали БПЛА.