Їм вдалося збили 36 російських безпілотників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Скільки БпЛА збили вночі

Уночі 17 травня росіяни запустили по Україні 62 ударних безпілотників типу "Шахед" та безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Орел і Шаталове, що у Росії, а також з Гвардійського, що на території тимчасово окупованого Криму.

Станом на 12:00 підтверджено збиття 36 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни,

– ідеться у повідомленні.

Ще 6 безпілотників-імітаторів локаційно втратили, інформації про негативні наслідки немає. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Також, за даними Повітряних сил, унаслідок цієї нічної атаки постраждали Сумська, Одеська, Харківська, Дніпропетровська та Донецька області. Крім того, під час атаки вибухи чули у Хмельницькій області, там теж фіксували БпЛА.