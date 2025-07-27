Противовоздушная оборона сбила 78 вражеских целей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Что известно о ночной атаке?
В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 27 июля противник атаковал 83 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям:
- Орел,
- Курск,
- Шаталово,
- Миллерово,
- Приморско-Ахтарск – Россия,
- Гвардейское – Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
– рассказали защитники.
Сколько целей сбила ПВО / Инфографика Воздушных сил
По предварительным данным, по состоянию на 10:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 78 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере, Юге, Востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 5 БпЛА в 3 локациях, падение обломков на 2 локациях.