Противовоздушная оборона сбила 78 вражеских целей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Что известно о ночной атаке?

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 27 июля противник атаковал 83 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям:

Орел,

Курск,

Шаталово,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск – Россия,

Гвардейское – Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– рассказали защитники.

Сколько целей сбила ПВО / Инфографика Воздушных сил

По предварительным данным, по состоянию на 10:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 78 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере, Юге, Востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 5 БпЛА в 3 локациях, падение обломков на 2 локациях.