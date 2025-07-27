Протиповітряна оборона збила 78 ворожих цілей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
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Що відомо про нічну атаку?
У Повітряних силах розповіли, що в ніч проти 27 липня противник атакував 83 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:
- Орел,
- Курськ,
- Шаталово,
- Міллерово,
- Приморсько-Ахтарськ – Росія,
- Гвардійське – Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,
– розповіли захисники.
Скільки цілей збила ППО / Інфографіка Повітряних сил
За попередніми даними, станом на 10:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 78 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півночі, Півдні, Сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 5 БпЛА у 3 локаціях, падіння уламків на 2 локаціях.