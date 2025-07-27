Протиповітряна оборона збила 78 ворожих цілей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Що відомо про нічну атаку?

У Повітряних силах розповіли, що в ніч проти 27 липня противник атакував 83 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Орел,

Курськ,

Шаталово,

Міллерово,

Приморсько-Ахтарськ – Росія,

Гвардійське – Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– розповіли захисники.

Скільки цілей збила ППО / Інфографіка Повітряних сил

За попередніми даними, станом на 10:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 78 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півночі, Півдні, Сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 5 БпЛА у 3 локаціях, падіння уламків на 2 локаціях.