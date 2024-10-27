Сколько вражеских БПЛА этой ночью сбили защитники неба, сообщили Воздушные силы.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Сколько "Шахедов" сбили сегодня

С 21:00 26 октября оккупанты атаковали Украину 80 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск и Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение агрессора отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 подтверждено сбивание 41 вражеского БПЛА,

– заявили в Воздушных силах.

Уточнили, что вражеские дроны защитники неба сбили в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях. Большинство – в Одесской и Киевской.

Кроме того, 32 российских беспилотника локально потеряно, 1 – полетел в направлении Беларуси,

– отметили украинские военные.

Также добавили, что информация уточняется и обновляется.

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