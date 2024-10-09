Об этом сообщили Воздушные силы. Где сейчас вражеские дроны, что уже известно об очередной российской атаке – передает 24 Канал.

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23:49, 9 октября

Группа ударных БПЛА с Херсонщины в направлении Николаевщины (Очаков).

00:22, 9 октября

  • Ударные БПЛА на Одесщине в северо-западном направлении.
  • Несколько групп БПЛА с Николаевщины на Одесскую область.
  • Вражеский дрон на Днепропетровщине, курс северный.
00:20, 9 октября

Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

00:13, 9 октября

Ударный БПЛА на Днепропетровщине, курс северный.

00:03, 9 октября

Дроны с Николаевщины на Одесскую область.