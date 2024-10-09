Про це повідомили Повітряні сили. Де зараз ворожі дрони, що вже відомо про чергову російську атаку – передає 24 Канал.

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23:49, 9 жовтня Група ударних БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївщини (Очаків).

00:22, 9 жовтня Ударні БпЛА на Одещині в північно-західному напрямку.

Декілька груп БпЛА з Миколаївщини на Одещину.

Ворожий дрон на Дніпропетровщині, курс північний.

00:20, 9 жовтня Де оголошена повітряна тривога: дивіться на карті

00:13, 9 жовтня Ударний БпЛА на Дніпропетровщині, курс північний.