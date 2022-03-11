Россия засекретила уровень безработицы из-за санкций, – советник главы МВД

Санкции против России приближают ее к полному экономическому провалу. Ситуация в стране-агрессоре настолько сложная, что Кремль даже засекретил уровень безработицы.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, информирует 24 канал. Он отметил, что в России состоялась телеконференция – Путин, как всегда, был на связи из бункера – делали промежуточные итоги, где говорили, что же будет после введения санкций.

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В Кремле побоялись публично говорить о безработице

"Первое, что мы должны знать об уровне санкций и что происходит – Россия засекретила возможный уровень безработицы", – заявил Вадим Денисенко.

Он пояснил, что в Кремле просто побоялись публично сказать, насколько в России увеличится безработица из-за санкций. Независимые аналитики сообщили, что говориться будет о плюс 10%.

Второй момент – россияне в своих "оптимистичных" прогнозах говорят, что падение их ВВП только из-за санкций в 2022 году будет 8% и это будет "оптимистичный сценарий". В 2023 году они думают, что выйдут на 1% роста, отметил Денисенко.

"То есть фактически это будет огромный провал российской экономики. Полностью. И это только общие цифры", – отметил советник министра внутренних дел Украины.

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