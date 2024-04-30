Об этом сообщают источники 24 Канала. По их словам, чаще всего россиян селят в маленьких и тыловых городках.

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Враг заселяет оккупированные территории Донецкой области

Как рассказывают источники, во временно оккупированные небольшие населенные пункты Донецкой области массово прибывают россияне. В большинстве случаев они прибывают из российских городов, которые затопило в результате прорыва дамбы, и расселяются в заброшенных квартирах и домах. Ранее в них жили пенсионеры, а также оккупанты, которые были мобилизованы и уже погибли в зоне так называемой "сво".

Более того, россияне не просто отдают жилье украинцам, а еще и платят за такое переселение. Так, на каждого члена семьи выдают по 150 тысяч рублей, а также освобождают от уплаты коммунальных платежей на год.

К такому цинизму враг прибегает не впервые. Массовое заселение украинских территорий россиянами, а также мигрантами из Средней Азии фиксировали и раньше. К примеру, Мариупольский городской совет 25 апреля сообщал, что во временно оккупированном Мариуполе в "отремонтированных домов" заселяют мигрантов. Они получают крышу над головой якобы как "оплату за труд".

Официально оккупационная власть заявляет, что сейчас в Мариуполе якобы живет около 30 тысяч мигрантов. Впрочем, настоящая цифра гораздо больше. Такими действиями враг совершает очередное преступление, вытесняя местное украинское население и заменяя его удобными мигрантами, которые будут выполнять все приказы России.

Стремительно растет население и в Мелитополе

Массовое заселение временно оккупированных украинских территорий россиянами наблюдается уже давно. К такому цинизму Кремль прибегает не только в Донецкой области, но и в оккупированной части Запорожья.

Так, российская пропаганда заявляет, что якобы в Мелитополе "цветет жизнь", ведь в город "прибывают новые люди". На самом деле оккупанты свозят россиян и мигрантов, которых расселяют в заброшенных квартирах и домах.

До полномасштабной фазы войны население Мелитополя составляло 150 тысяч человек, около половины всеми правдами-неправдами выехало (во время большой войны – 24 Канал) на подконтрольную территорию Украины. Сейчас население Мелитополя увеличилось до 170 тысяч человек в результате этих "гастролеров", которых свозят и свозят,

– рассказал депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук.

Кроме того, пропагандистская машина Кремля делает все для того, чтобы украинцы на временно оккупированных территориях жили в информационном вакууме. Так, все инфопространство наполнено исключительно пропагандистскими кремлевскими нарративами, а людей постоянно запугивают и проверяют на связи с Украиной.