Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный аналитик, офицер запаса Армии обороны Израиля Игаль Левин. Он подчеркнул, что Украина удачно реализует деоккупацию своих территорий и вскоре освободит Крым, и россияне это знают.

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Россияне оттягивают момент своего проигрыша

По словам Левина, альтернативой для России есть только капитуляция. Он убежден: враг затягивает войну в надежде, что страны Запада перестанут помогать украинцам.

Они понимают, что за их спиной нет 50% экономики мира, тех, кто передает GLSDB (авиационная бомба – 24 Канал), западные самолеты, Abrams, Leopard, Stryker и Bradley. Северная Корея и Иран не могут передать такое вооружение,

– сказал он.

Военный аналитик подчеркнул, что Украина успешно проводит деоккупацию своих территорий. По его мнению, россияне это видят, а затягивание войны – это оттягивание их проигрыша.

"Они пытаются оттягивать момент своего проигрыша и разгрома. То, что мы видели сначала на северном направлении, битва за Киев, в частности, Харьковская область, Херсон, остров Змеиный. Это не исключение из правил. Это система", – считает военный Израиля.

Игаль Левин добавил, что сейчас Украина разрабатывает план освобождения Крыма. Оккупанты понимают, что полуостров – это часть юга нашего государства, которую Украина обязательно будет возвращать.

Неизвестно, где у оккупантов "красная линия"

Левин заметил, что сейчас нельзя проанализировать, сколько захватчики протянут на этой тактике. Но он считает, что рано или поздно мобилизованные россияне выступят против всего происходящего.

"Нет никакой социологии в России, поэтому мне не хочется гадать, где у них "красная линия". В какой-то момент их мобилизованные скажут: "Нет, мы не хотим быть пушечным мясом". Их экономические показатели скрыты и не публикуются, нет аналитики и опросов", – отметил военный аналитик.

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