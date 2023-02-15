Актуальную информацию о событиях на фронте рассказали в Генштабе ВСУ. Детальнее в материале 24 Канала.

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Российские террористы продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру

В течение суток враг нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Донецкой области и 3 авиационных удара. Кроме того, зафиксировано 68 вражеских обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданским объектам Херсонской и Николаевской областей.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Силы обороны отразили атаки врага в районах более 20 населенных пунктов

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов. Среди них Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области; Федоровка, Бахмут, Ивановское, Водяное, Первомайское, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

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Оккупанты сжигают тела своих погибших в Крыму

Российские захватчики продолжают нести колоссальные потери. В районе населенного пункта Красная Зорька Симферопольского района временно оккупированного Крыма для сокрытия числа погибших враг применяет сжигание.

У местного крематория наблюдается постоянная очередь военных автомобилей в количестве до 10 единиц. Этими грузовиками оккупанты привозят погибших российских военнослужащих и наемников. Кремация осуществляется круглосуточно. Услуги по кремации гражданским не предоставляются,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Что происходит на фронте: смотрите карту

Украинские защитники мощно бьют по врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Между тем, наши ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы, 6 складов боеприпасов и 2 станции радиоэлетронной борьбы врага.

Что происходит на разных направлениях фронта