Актуальную информацию о событиях на фронте рассказали в Генштабе ВСУ. Детальнее в материале 24 Канала.
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Российские террористы продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру
В течение суток враг нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Донецкой области и 3 авиационных удара. Кроме того, зафиксировано 68 вражеских обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданским объектам Херсонской и Николаевской областей.
Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины,
– отметили в Генштабе ВСУ.
Пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Силы обороны отразили атаки врага в районах более 20 населенных пунктов
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов. Среди них Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области; Федоровка, Бахмут, Ивановское, Водяное, Первомайское, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.
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Оккупанты сжигают тела своих погибших в Крыму
Российские захватчики продолжают нести колоссальные потери. В районе населенного пункта Красная Зорька Симферопольского района временно оккупированного Крыма для сокрытия числа погибших враг применяет сжигание.
У местного крематория наблюдается постоянная очередь военных автомобилей в количестве до 10 единиц. Этими грузовиками оккупанты привозят погибших российских военнослужащих и наемников. Кремация осуществляется круглосуточно. Услуги по кремации гражданским не предоставляются,
– сообщили в Генштабе ВСУ.
Что происходит на фронте: смотрите карту
Украинские защитники мощно бьют по врагу
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Между тем, наши ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы, 6 складов боеприпасов и 2 станции радиоэлетронной борьбы врага.
Что происходит на разных направлениях фронта
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском – признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Россияне не прекращают минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения.
Враг обстрелял районы населенных пунктов Янжуловка и Тимоновичи Черниговской области; Толстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфин и Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Барановка, Стрелка, Красное, Терновая, Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Землянки, Рубленое, Чугуновка, Красное Первое, Новомлынск, Двор Редкодуб в Харьковской области.
- На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 20 населенных пунктов, в том числе Крахмальное, Берестовое и Табаевку Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Новоегоровка, Макеевка, Краснопоповка, Песчаное, Диброва, Спорное, Раздолевка, Серебрянское лесничество и Белогоровка Луганской области и Федоровка и Степное – Донецкая.
- На Бахмутском – оккупанты обстреляли более 25 населенных пунктов, среди них – Белогоровка, Веселое, Парасковеевка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка, Железное, Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском и Шахтерском – под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 30 населенных пунктов, в частности, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Золотая Нива, Пречистовка, Пречистовка Времевка в Донецкой области.
- На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов. Среди них Ольговское, Малиновка, Староукраинка, Красное, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области.
- На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и Херсон, а также районы более 30 населенных пунктов. В частности, Золотая Балка, Гавриловка, Берислав, Веселое, Ингулец, Львов, Тягинка, Антоновка, Зимовник, Белозерка Днепровское и Огромное Херсонской области.