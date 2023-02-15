Актуальну інформацію про події на фронті розповіли в Генштабі ЗСУ. Детальніше у матеріалі 24 Каналу.
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Російські терористи продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру
Упродовж доби ворог завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі на Донеччині та 3 авіаційних удари. Окрім того, зафіксовано 68 ворожих обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільних об'єктах Херсонської та Миколаївської областей.
Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України,
– наголосили у Генштабі ЗСУ.
Намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
Сили оборони відбили атаки ворога в районах понад 20 населених пунктів
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів. Серед них Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області; Федорівка, Бахмут, Іванівське, Водяне, Первомайське, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.
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Окупанти спалюють тіла своїх загиблих в Криму
Російські загарбники продовжують зазнавати колосальних втрат. У районі населеного пункту Красна Зорька Сімферопольського району тимчасово окупованого Криму, для приховування кількості загиблих, ворог застосовує спалювання.
Біля місцевого крематорію спостерігається постійна черга військових автомобілів кількістю до 10 одиниць. Цими вантажівками окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців. Кремація здійснюється цілодобово. Послуги з кремації цивільним не надаються,
– повідомили в Генштабі ЗСУ.
Що відбувається на фронті: дивіться карту
Українські захисники потужно б'ють по ворогу
Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Тим часом наші ракетники і артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили, 6 складів боєприпасів та 2 станції радіоелеутронної боротьби ворога.
Що відбувається на різних напрямках фронту
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському – ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Росіяни не припиняють мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення.
Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Янжулівка та Тимоновичі Чернігівської області; Товстодубове, Білокопитове, Вовківка, Волфине та Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів, Баранівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Землянки, Рублене, Чугунівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Куп'янськ та Рідкодуб на Харківщині.
- На Куп'янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 20 населених пунктів, серед них Крохмальне, Берестове і Табаївку Харківської області; Новоселівське, Стельмахівку, Невське, Новоєгорівку, Макіївку, Червонопопівку, Піщане, Діброву, Спірне, Роздолівку, Серебрянське лісництво і Білогорівку Луганської області та Федорівку і Степове – Донецької.
- На Бахмутському – мінометних та артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них – Білогорівка, Веселе, Парасковіївка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Залізне, Нью-Йорк Донецької області.
- На Авдіївському та Шахтарському – під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили 30 населених пунктів, зокрема, Кам'янка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар, Микільське та Времівка на Донеччині.
- На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них Ольгівське, Малинівка, Староукраїнка, Червоне, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка і Степове Запорізької області.
- На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 30 населених пунктів. Зокрема, Золота Балка, Гаврилівка, Берислав, Веселе, Інгулець, Львове, Тягинка, Антонівка, Зимівник, Білозерка Дніпровське та Велетенське Херсонської області.