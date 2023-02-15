Актуальну інформацію про події на фронті розповіли в Генштабі ЗСУ. Детальніше у матеріалі 24 Каналу.

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Російські терористи продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру

Упродовж доби ворог завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі на Донеччині та 3 авіаційних удари. Окрім того, зафіксовано 68 ворожих обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільних об'єктах Херсонської та Миколаївської областей.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України,

– наголосили у Генштабі ЗСУ.

Намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Сили оборони відбили атаки ворога в районах понад 20 населених пунктів

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів. Серед них Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області; Федорівка, Бахмут, Іванівське, Водяне, Первомайське, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

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Окупанти спалюють тіла своїх загиблих в Криму

Російські загарбники продовжують зазнавати колосальних втрат. У районі населеного пункту Красна Зорька Сімферопольського району тимчасово окупованого Криму, для приховування кількості загиблих, ворог застосовує спалювання.

Біля місцевого крематорію спостерігається постійна черга військових автомобілів кількістю до 10 одиниць. Цими вантажівками окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців. Кремація здійснюється цілодобово. Послуги з кремації цивільним не надаються,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

Що відбувається на фронті: дивіться карту

Українські захисники потужно б'ють по ворогу

Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Тим часом наші ракетники і артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили, 6 складів боєприпасів та 2 станції радіоелеутронної боротьби ворога.

Що відбувається на різних напрямках фронту