Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий аналітик, офіцер запасу Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. Він підкреслив, що Україна вдало реалізовує деокупацію своїх територій і незабаром звільнить Крим, і росіяни це знають.

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Росіяни відтягують момент свого програшу

За словами Левіна, альтернативою для Росії є лише капітуляція. Він переконаний: ворог затягує війну з надією, що країни Заходу перестануть допомагати українцям.

Вони розуміють, що за їхньою спиною нема 50% економіки світу, тих, хто передасть GLSDB (авіаційна бомба – 24 Канал), західні літаки, Abrams, Leopard, Stryker і Bradley. Північна Корея та Іран не можуть передати такого озброєння,

– сказав він.

Військовий аналітик наголосив, що Україна успішно проводить деокупацію своїх територій. На його думку, росіяни це бачать, а затягування війни – це відтягування їхнього програшу.

"Вони намагаються відтягувати момент свого програшу та розгрому. Те, що ми бачили спочатку на північному напрямку, битва за Київ зокрема, Харківська область, Херсон, острів Зміїний. Це не виняток з правил. Це система", – вважає військовий Ізраїлю.

Ігаль Левін додав, що наразі Україна розробляє план звільнення Криму. Окупанти розуміють, що півострів – це частина півдня нашої держави, яку Україна обов’язково буде повертати.

Невідомо, де в окупантів "червона лінія"

Левін зауважив, що зараз не можна проаналізувати, скільки загарбники протягнуть на цій тактиці. Але він вважає, що рано чи пізно мобілізовані росіяни виступлять проти усього, що відбувається.

"Нема ніякої соціології в Росії, тому мені не хочеться ворожити, де у них "червона лінія". У якийсь момент їхні мобілізовані скажуть: "Ні, ми не хочемо бути гарматним м’ясом". Їхні економічні показники приховані та не публікуються, нема аналітики та опитувань", – зазначив військовий аналітик.

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