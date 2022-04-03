Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В то же время, выход российских войск еще продолжается в районе города Сумы. Там враг обеспечивает прикрытие и логистическую поддержку отдельных подразделений, совершающих выход на территорию страны-агрессора.

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Но, несмотря на отвод войск, на некоторых уже освобожденных территориях остаются малочисленные группы военных ВС России. Они либо скрываются, либо пытаются самостоятельно пересечь государственную границу Украины.

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