Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Водночас вихід російських військ ще продовжується в районі міста Суми. Там ворог забезпечує прикриття та логістичну підтримку окремих підрозділів, які здійснюють відхід на територію країни-агресорки.

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Але попри відведення військ, на деяких вже звільнених територіях залишаються малочисельні групи військових ЗС Росії. Вони або переховуються, або ж намагаються самостійно перетнути державний кордон України.

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