Да спикер "ОК" Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что в акватории насчитывают 16 "Калибров".

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Сколько кораблей держит Россия в Черном море

По состоянию на утро воскресенья, 19 марта, русские войска вывели в Черное море 9 кораблей. В частности, в акватории есть два надводных ракетоносителя. Общий залп составляет 16 "Калибров".

В ОК "Юг" отметили, что оккупанты держат в Черном море суда в безопасном для себя районе, "вычисляя более 100 морских мин, чтобы не быть пораженными нашим оружием".

Наблюдается сворачивание поисковой операции, где произошел воздушный инцидент, они там несколько выискивали. Погода и глубины не способствуют продолжению этих работ,

– сообщила Наталья Гуменюк.

Враг пытается найти эффективную тактику

Пресс-секретарь подчеркнула, что присутствие ракетоносителей в море может свидетельствовать об угрозе точечных ракетных ударов.

Россия пытается найти тактику, ведь массированные ракетные удары не дают тех результатов, которых ждет Кремль. Гуменюк отметила, что как правило, оккупанты активизируют ракетные атаки, когда не имеют успеха на земле.

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