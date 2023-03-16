В частности, об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, Россия обнаружила в Черном море обломки сбитого американского разведывательного беспилотника.
Интересно Над Черным морем упал американский беспилотник: его задел российский истребитель
Где мог упасть сбитый дрон
Журналисты CNN сообщают, что Россия достигла места падения американского разведывательного беспилотника в Черном море, примерно в 120 километрах юго-западнее Крыма.
Кстати, Военно-воздушные силы США даже опубликовали графическую карту с приблизительными местами и временем столкновения российского истребителя и беспилотника MQ-9 Reaper и его падения в Черном море.
Карта приблизительного местонахождения сбитого беспилотника Reaper / Фото ВВС США
Однако впоследствии администрация Байдена сделала невозможным получение любой конфиденциальной информации из остатков самолета.
Мы сделали невозможным для них (россиян – 24 Канал) получить разведданные из остатков этого беспилотника,
– заявил Кирби.
Операторы беспилотника приняли меры по удалению чувствительного программного обеспечения беспилотника до того, как он упал в Черное море.
"Все, что осталось… плавающее, вероятно, будет корпусом управления полетом и тому подобными вещами. Вероятно, ничего, что имеет реальную внутреннюю ценность для них с точки зрения реинжиниринга или чего-то подобного россияне не найдут", – добавил Кирби.
Что стоит знать о сбитии беспилотника Reaper
- Около 7:00 14 марта российский самолет Су-27 врезался в дрон MQ-9. Поэтому силы США потопили MQ-9 в международных водах.
- Россия придумывает версии о том, что дрон якобы упал сам или о том, что он угрожал России, хотя это неправда.
- Глава Пентагона Ллойд Остин побеседовал с российским министром обороны Сергеем Шойгу касательно инцидента над Черным морем.
- Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что действия российских пилотов были опасными и непрофессиональными и это могло "спровоцировать гораздо больший инцидент".
- После этого посла России в США Анатолия Антонова вызвали в Государственный департамент США. Он успел оправдаться за инцидент и заявил, что ему никто не угрожал.