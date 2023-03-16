Зокрема, про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. За його слова, Росія знайшла в Чорному морі уламки збитого американського розвідувального безпілотника.
Цікаво Над Чорним морем впав американський безпілотник: його зачепив російський винищувач
Де міг впасти збитий дрон
Журналісти CNN повідомляють, що Росія досягла місця падіння американського розвідувального безпілотника в Чорному морі, приблизно за 120 кілометрів на південний захід від Криму.
До речі, Військово-повітряні сили США навіть опублікували графічну карту з приблизними місцями й часом зіткнення російського винищувача та безпілотника MQ-9 Reaper і його падіння в Чорне море.
Карта приблизного місцезнаходження збитого безпілотника Reaper / Фото ВПС США
Однак згодом адміністрація Байдена унеможливила отримання будь-якої конфіденційної інформації із залишків літака.
Ми зробили неможливим для них (росіян – 24 Канал) отримати розвіддані із залишків цього безпілотника,
– заявив Кірбі.
Оператори безпілотника вжили заходів для видалення чутливого програмного забезпечення безпілотника до того, як він упав у Чорне море.
"Все, що залишилося ... що плаває, ймовірно, буде корпусом управління польотом і тому подібними речами. Ймовірно, нічого, що має реальну внутрішню цінність для них з точки зору реінжинірингу або чогось подібного росіяни не знайдуть", – додав Кірбі.
Що варто знати про збиття безпілотника Reaper
- Близько 7:00 14 березня російський літак Су-27 врізався у дрон MQ-9. Через це сили США потопили MQ-9 у міжнародних водах.
- Росія вигадує версії про те, що дрон нібито упав сам або ж про те, що він загрожував Росії, хоча це неправда.
- Глава Пентагону Ллойд Остін поговорив з російським міністром оборони Сєргєєм Шойгу щодо інциденту над Чорним морем.
- Речник Держдепартаменту США Нед Прайс сказав, що дії російських пілотів були небезпечними та непрофесійними й це могло "спровокувати набагато більший інцидент".
- Після цього посла Росії в США Анатолія Антонова викликали до Державного департаменту Сполучених Штатів. Він встиг виправдався за інцидент та заявив, що йому ніхто не погрожував.